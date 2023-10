A la découverte d’une production familiale de safran Cheillé Catégories d’Évènement: Cheillé

Indre-et-Loire A la découverte d’une production familiale de safran Cheillé, 21 octobre 2023, Cheillé. Cheillé,Indre-et-Loire Atelier découverte et dégustation de produits safranés.

Sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-31 . 8 EUR. Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discovery workshop and saffron product tasting.

Reservations required. Taller de descubrimiento y degustación de productos a base de azafrán.

Imprescindible reservar. Workshop zur Entdeckung und Verkostung von Safranprodukten.

Mise à jour le 2023-10-17

