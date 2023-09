Tous en forêt : Gestion forestière et prise en compte de la biodiversité Cheillé, 27 septembre 2023, Cheillé.

Cheillé,Indre-et-Loire

Les forestiers de l’ONF vous donnent rendez-vous pour des balades commentées au cœur des grandes forêts domaniales. La rencontre sera l’occasion d’une visite guidée sur le thème « Gestion forestière et prise en compte de la biodiversité ». Rendez-vous au carrefour Charles VII à Cheillé..

Mercredi 2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 . .

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



ONF foresters invite you to join them on a guided tour of their large state-owned forests. The event will include a guided tour on the theme of « Forest management and biodiversity ». Meet at the Charles VII crossroads in Cheillé.

Los forestales de la ONF le invitan a unirse a ellos para realizar paseos guiados por los principales bosques de propiedad estatal. El encuentro incluirá una visita guiada sobre el tema « Gestión forestal y toma en consideración de la biodiversidad ». Cita en el cruce de Charles VII, en Cheillé.

Die Forstbeamten des ONF laden Sie zu kommentierten Spaziergängen durch die großen Staatswälder ein. Das Treffen bietet Gelegenheit zu einem geführten Rundgang zum Thema « Waldbewirtschaftung und Berücksichtigung der Biodiversität ». Treffpunkt ist die Kreuzung Charles VII in Cheillé.

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme