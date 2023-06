Concert Solidaire Ad Libitum Cheillé, 11 juin 2023, Cheillé.

Cheillé,Indre-et-Loire

Concert solidaire sous la direction de Philippe Secheppet au profit de l’association « Ridellois unis pour l’Ukraine » en association avec la Poule Couasse et le Comité de Jumelage Dubiecko avec le soutien de la mairie de Cheillé..

Dimanche 2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert under the direction of Philippe Secheppet in aid of the « Ridellois unis pour l’Ukraine » association, in association with the Poule Couasse and the Comité de Jumelage Dubiecko, with the support of the Mairie de Cheillé.

Concierto solidario dirigido por Philippe Secheppet en beneficio de la asociación « Ridellois unis pour l’Ukraine », en asociación con la Poule Couasse y el Comité de hermanamiento de Dubiecko, con el apoyo del Ayuntamiento de Cheillé.

Solidaritätskonzert unter der Leitung von Philippe Secheppet zugunsten des Vereins « Ridellois unis pour l’Ukraine » in Zusammenarbeit mit La Poule Couasse und dem Comité de Jumelage Dubiecko mit der Unterstützung des Bürgermeisteramts von Cheillé.

