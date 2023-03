Stage arts plastiques Vacances de Pâques Cheillé Cheillé Catégories d’Évènement: Cheillé

Stage arts plastiques Vacances de Pâques, 17 avril 2023, Cheillé. 60 EUR

2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-20 16:00:00

4 Jours de stage Arts Plastiques pour les enfants (toutes communes) de 6 à 12 ans
niddecouleurs37@gmail.com +33 6 85 42 72 25 https://niddecouleurs37.wixsite.com/website

