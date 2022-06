Cheillé Game Cheillé Cheillé Catégories d’évènement: 37190

Cheillé

Cheillé Game Cheillé, 19 juin 2022, Cheillé. Cheillé Game Cheillé

2022-06-19 08:30:00 – 2022-06-19

Cheillé 37190 Cheillé Cheillé Game à La Chapelle St Blaise : parcours découverte d’environ 5 kms parsemé de jeux et d’énigmes.

Buvette à l’arrivée

Inscription obligatoire avant le 17 juin 2022.

Ouvert à tous, enfants ou adultes. Cheillé Game à La Chapelle St Blaise : parcours découverte d’environ 5 kms parsemé de jeux et d’énigmes.

Buvette à l’arrivée

Inscription obligatoire avant le 17 juin 2022.

Ouvert à tous, enfants ou adultes. christine.hurtevent@wanadoo.fr +33 6 81 41 60 73 Cheillé Game à La Chapelle St Blaise : parcours découverte d’environ 5 kms parsemé de jeux et d’énigmes.

Buvette à l’arrivée

Inscription obligatoire avant le 17 juin 2022.

Ouvert à tous, enfants ou adultes. comite des fetes

Cheillé

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 37190, Cheillé Autres Lieu Cheillé Adresse Ville Cheillé lieuville Cheillé Departement 37190

Cheillé Cheillé 37190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cheille/

Cheillé Game Cheillé 2022-06-19 was last modified: by Cheillé Game Cheillé Cheillé 19 juin 2022 37190 Cheillé

Cheillé 37190