Cheillé fête Noël Cheillé Cheillé Catégories d’évènement: Cheillé

Indre-et-Loire

Cheillé fête Noël Cheillé, 10 décembre 2022, Cheillé. Cheillé fête Noël

Salle des fêtes Cheillé Indre-et-Loire

2022-12-10 – 2022-12-10 Cheillé

Indre-et-Loire Cheillé La Mairie de Cheillé et ses associations organisent pour la première année un marché de Noël en même tant que la fête de Noël du village. Animations gratuites pour les enfants, Restauration sur place, Manège, Père-Noël, déambulation,… La Mairie de Cheillé et ses associations organisent pour la première année un marché de Noël en même tant que la fête de Noël du village. Animations gratuites pour les enfants, Restauration sur place, Manège, Père-Noël, déambulation,… https://www.cheille.fr/event-details/cheille-fete-noel mairie cheille

Cheillé

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cheillé, Indre-et-Loire Autres Lieu Cheillé Adresse Salle des fêtes Cheillé Indre-et-Loire Ville Cheillé lieuville Cheillé Departement Indre-et-Loire

Cheillé Cheillé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cheille/

Cheillé fête Noël Cheillé 2022-12-10 was last modified: by Cheillé fête Noël Cheillé Cheillé 10 décembre 2022 Cheillé Indre-et-Loire Salle des fêtes Cheillé Indre-et-Loire

Cheillé Indre-et-Loire