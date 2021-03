Toulouse Cinémathèque Haute-Garonne, Toulouse Cheikh Anta Diop Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Cheikh Anta Diop Cinémathèque, 11 mai 2021-11 mai 2021, Toulouse. Cheikh Anta Diop

Cinémathèque, le mardi 11 mai à 10:00

### Cinéma / Colloque [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Colloque en collaboration avec l’Université de Toulouse Jean-Jaurès : * Matinée : **Conférences** (Jean-Charles Coovi Gomez, Jean-Christophe Goddard, Hourya Bentouhami, James Carles)

* Après-midi : **Projection et échanges autour du film Kemtiyu** réalisé par Ousmane William Mbaye Invité d’honneur : **Pr Jean-Charles Coovi Gomez**, égyptologue, philosophe et historien. Directeur de l’Institut d’Égyptologie et des Civilisations Africaines, fondateur du Centre d’Étude, de Recherche et de Prospective sur les civilisations du Monde noir. ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com) ![]() ### Infos pratiques Le 11 mai de 10h à 18h Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-11T10:00:00 2021-05-11T17:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinémathèque Adresse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse