Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale

AU PROGRAMME

⭐ CHEICKH SIDI BEMOL

[ Rock algérien ]

On n’ira pas par quatre chemins : Chouf ! est un disque de rock, un vrai, ruisselant des énergies qui irriguent les veines d’un artiste unique en son genre, Hocine Boukella, ici plus charismatique que jamais aux commandes de son groupe Sidi Bemol. C’est le rock en effet qui lui a inoculé un beau jour le virus de la musique, forgeant son désir de chanter et prendre en main une guitare. Retour cinglant à ses premières amours, Chouf ! se présente comme un manifeste électrique échappant aux pièges des modes par sa forme épurée. Et si l’on retrouve bien l’environnement singulier du musicien algérien qu’on connaît depuis près de trente ans, le graphiste – Elho a plus d’une corde à son arc – n’est jamais loin, qui couche sur le papier des textes pensés à la façon de dessins. Souvent au moyen d’une seule image, comme une sorte de petit strip qui dirait tout en un temps très court. Alors, « gourbi », « gnawi » ou toute autre appellation pour définir son idiome : qu’importe… Ici forme musicale et fond anthropologique sont en harmonie pour aller à l’essentiel et dire la vie.

INFOS PRATIQUES

Centre Culturel Aragon Triolet

Voie du Fer À Cheval, 94310 Orly

▹www.villesdesmusiquesdumonde.com

▹01 48 90 24 24

Centre culturel Aragon-Triolet 1 place du Fer à Cheval Orly 94310

