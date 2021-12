Cheick Tidiane Seck – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 10 mars 2022, Rezé.

2022-03-10

Horaire : 20:00

Gratuit : non 19 € / 14 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Afro-jazz.Bien entouré, le pianiste malien Cheick Tidiane Seck rend un hommage joyeux au regretté Randy Weston, pionnier des mélanges entre le jazz et les musiques Gnawa.Enregistré au Studio Pigalle, « Timbuktu, The music of Randy Weston » est l’un des disques qui ont marqué la naissance du label parisien Komos en 2019. Pour Cheick Tidiane Seck, aujourd’hui âgé de 68 ans, c’est une façon de rendre hommage à un compagnon et une inspiration, le pianiste américain Randy Weston, disparu en 2018 après une carrière placée sous le signe des liens entre le jazz et la musique Gnawa du Maroc. Une nouvelle étape chargée de sens pour le Malien, dont le parcours personnel et artistique a connu des circonvolutions inattendues depuis le début des années 70, entre Bamako, Abidjan et Paris : d’abord sideman très recherché (il joue avec Ornette Coleman, Wayne Shorter ou Jimmy Cliff), Cheick Tidiane Seck connaît un grand succès en 1995 en produisant l’album « Sarala » de Hank Jones, mélange de jazz et musique mandingue. C’est le début d’une seconde partie de carrière, où le pianiste produit des disques d’artistes de la jeune scène malienne et enregistre ses propres albums. Avec une générosité et une bonne humeur particulièrement revigorantes sur scène. Dans le cadre de Jazz en phase, le parcours

Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://www.lasoufflerie.org/