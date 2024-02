CHEGOUNEGI Le 360 Paris Music Factory Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant

Le concert « Dar havaye bi chegounegi » de la Contemporary Iranian Instrumental Music est un mélange de composition et de d’improvisation, par deux musiciens majeurs de la musique iranienne moderne.

Vendredi 1er Mars 2024 – 20h30

Première partie : duo à trois cordes

Deuxième partie : duo Tanbur et Divan

Troisième partie : duo cordes et kamancheh.

Après 13 ans de séparation, ils font leur première apparition au 360 ! Ces deux musiciens ont réalisé de nombreuses innovations et développements en matière de musique et de composition au fil des ans. C’est un voyage à travers la musique classique iranienne, la musique traditionnelle de l’Iran occidental et la musique mystique. Lors de leur premier concert à Téhéran, ils ont battu le record d’accueil avec plus de 25 000 spectateurs.

LINE UP

Sohrab Pournazeri

Ali Ghamsari



Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/dar-havaye-bi-chegounegi/

