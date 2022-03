Chega de saudade : une introduction décalée à la culture portugaise d’aujourd’hui Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 20 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Une rencontre détendue autour de la culture portugaise de nos jours, par Ana Bela Almeida, Joana Meirim et Gonçalo Duarte. Soirée en portugais et en français. Vendredi 20 mai à 19h30, sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr.

Toute personne qui s’intéresse à la langue portugaise se confronte vite au mot « saudade », qui traduit une sorte d’abandon volontaire à la mélancolie des moments passés. Ce sentiment complexe, profondément ancré dans la culture portugaise, s’accompagne volontiers d’une soumission à la fatalité propice à l’inaction et à la tristesse. En lançant son premier album Chega de saudade, point de départ du style bossa nova, Joao Gilberto choisit donc un titre iconoclaste que l’on peut traduire par « ça suffit, la saudade ! ».

Tout au long de ces vingt dernières années, Ana Bela Almeida, Joana Meirim et Gonçalo Duarte ont enseigné la langue et la culture portugaises dans des centres culturels et des universités de plusieurs pays. Dans le cadre de leur travail, il leur a été demandé de transmettre les éléments de base de la culture portugaise. Né·es tous les trois après la Révolution des œillets de 1974, on les considère automatiquement comme des représentant·es du Portugal contemporain.

Pour cette soirée conviviale en portugais et en français, Ana, Joana et Gonçalo proposent une introduction décalée à la culture portugaise contemporaine, en se réappropriant l’injonction « chega de saudade ». Cette rencontre détendue leur permettra aussi de mener une réflexion sur les éléments culturels que l’on choisit de mettre en avant lors de l’enseignement d’une langue étrangère. Des questionnements déjà à l’origine de Quiosque literario, manuel de langue portugaise qu’ils ont publié chez les éditions Lidel à Lisbonne en 2021.

Image : Jef Aérosol

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

