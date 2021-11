Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290, Giffaumont-Champaubert Chefs d’oeuvres et catastrophes Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégories d’évènement: 51290

Giffaumont-Champaubert 51290 Giffaumont-Champaubert Masques ludiques – Estampes sur papier – Mobilier insolite En hommage à leur père, Bernard Goujaud, ses enfants investissent « la grange Bernard » pour une exposition où la couleur domine.

Les estampes sur papier d’Anne et Elise côtoient les masques en bidons recyclés de Philippe Goujaud. Un projet artistique collectif qui propose une exposition très joyeuse, pleine de fantaisie où le processus de transformation et la volupté de la couleur nous fait sortir de la gravité. Toujours dans cette même envie de faire et le désir de voir qui animait Bernard Goujaud, qui fut maire de Giffaumont-Champaubert durant 19 années jusqu’en 2010. Des surprises vous attendent dans cette belle architecture à pans de bois, au 1 rue Chantecoq à Giffaumont-Champaubert. Masques ludiques, estampes sur papier, mobilier insolite de 9h à 19h anne.goujaud@wanadoo.fr Masques ludiques – Estampes sur papier – Mobilier insolite En hommage à leur père, Bernard Goujaud, ses enfants investissent « la grange Bernard » pour une exposition où la couleur domine.

