Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Chefs-d’œuvre de rentrée Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Chefs-d’œuvre de rentrée Halle aux grains, 7 janvier 2022-7 janvier 2022, Toulouse. Chefs-d’œuvre de rentrée

Halle aux grains, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:00

L’année 2022 s’ouvre par un bel hommage au grand répertoire ! La baguette avertie et passionnée de Maxim Emelyanychev nous invite à une traversée de l’Allemagne romantique, de ses racines classiques avec Mozart à son apogée signée Schumann ! **Maxim Emelyanychev** / Direction **Aylen Pritchin** / Violon **MOZART** SYMPHONIE N°31 « PARIS » EN RÉ MAJEUR, K. 297 **BRUCH** CONCERTO POUR VIOLON N°1 EN SOL MINEUR, OP. 26 **SCHUMANN** SYMPHONIE N°3 EN MI BÉMOL MAJEUR, OP. 97 Mozart, Bruch, Schumann Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:00:00 2022-01-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Halle aux grains Toulouse