Cheffes et chefs de légende / Laurence Equilbey Philharmonie de Paris, 4 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 4 mai 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Diplômée de l’Université Paris – Sorbonne en histoire de la musique et titulaire d’un Diplôme de Formation Supérieure de Culture musicale et d’Analyse du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Blandine Berthelot n’a jamais envisagé la musicologie autrement qu’au service du spectacle vivant. Après plusieurs années d’enseignement en conservatoire, elle devient ainsi la musicologue de l’ensemble baroque Les Talens Lyriques. Elle poursuit par ailleurs ses activités de médiation en collaborant notamment avec l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre Français des Jeunes, la Philharmonie de Paris et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 2013, elle rejoint les équipes de Laurence Equilbey et de ses deux ensembles, le choeur accentus et Insula orchestra, en tant que responsable des nouveaux publics. Depuis, elle se consacre à la réalisation de projets artistiques et pédagogiques aux formats innovants (web séries, VR, docu-fictions, clips, bande-dessinées…).

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23132 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

