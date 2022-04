Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Susanna Mälkki Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Susanna Mälkki Philharmonie de Paris, 8 juin 2022, Paris. De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

payant Tarif unique : 14 EUR Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences. Historienne et musicologue, Claire Paolacci est professeur d’histoire de la musique, de la danse et du spectacle au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés. Également conférencière au Musée de la musique (Philharmonie de Paris) et enseignante dans les Universités de Paris-Diderot et Rouen, elle poursuit ses recherches sur l’Opéra de Paris dans une approche comparatiste, politique, diplomatique, administrative et artistique ainsi que sur les liens entre musique et danse. Elle a publié ces dernières années Les Danseurs mythiques (éd. Ellipses, 2015), Danse et Musique (éd. Fayard-Mirare, 2017) et prépare un ouvrage sur L’Opéra de Paris de la Grande Guerre à la Libération (IReMus). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23144 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228363023083 Billetterie de la Philharmonie de Paris

