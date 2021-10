Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Simone Young Philharmonie de Paris, 5 janvier 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Dans les années 1990, cette assistante de Daniel Barenboim devait diriger le Ring à l’Opéra de Vienne : les musiciens à l’époque les plus misogynes du monde l’ont tout simplement refusée. Aujourd’hui, pas une seule saison sans qu’elle descende dans la fosse du Staatsoper pour conduire Wagner et Strauss comme si cela allait de soi, ce qu’elle fait aussi à Berlin, Munich et Zurich. L’Australienne Simone Young (1961) est absolument représentative de cette génération de la transition, qui a vu les femmes finir par conquérir ce bastion masculin que fut longtemps la direction d’orchestre, à la suite des pionnières. Jusqu’à occuper le poste de directrice générale (et non seulement musicale) de l’Opéra de Hambourg, l’un des premiers théâtres lyriques d’Allemagne. Alors qu’elle s’apprête à retourner dans son pays natal pour prendre la tête de l’Opéra de Sydney, coup de projecteur sur une carrière exemplaire, qui aurait sans doute été beaucoup plus rapide et prestigieuse si elle n’avait pas été une femme.

Christian Merlin est critique musical au Figaro depuis 2000. Producteur de l’émission « Au Cœur de l’orchestre », tous les dimanches sur France Musique, il est aussi conférencier et collabore aux revues Diapason et L’Avant-Scène Opéra. Agrégé d’allemand, docteur ès lettres, titulaire de l’habilitation à diriger des recherches, il enseigna longtemps les études germaniques et l’histoire de la musique à l’Université de Lille, avant de se consacrer exclusivement à ses activités de chroniqueur musical et d’auteur. Il a publié plusieurs livres parmis lesquels : Wagner mode d’emploi (Premières Loges, 2002), Au Cœur de l’orchestre (Fayard, 2012), Les Grands chefs d’orchestre du XXe siècle (Buchet-Chastel, 2013), L’Orchestre Philharmonique de Vienne (Buchet-Chastel, 2017), Pierre Boulez (Fayard, 2019).

