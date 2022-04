Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Simon Rattle Philharmonie de Paris, 11 mai 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Dans les années 1980, il fut un emblème de la modernité. Jeune, fringant, dirigeant le répertoire baroque, il semblait se fondre dans la révolution musicale des instruments anciens et des redécouvertes du son, de l’articulation, de tout un monde musical réinventé. Avec Frans Brüggen, il se partageait la direction de l’Orchestre du Siècle des Lumières, The orchestra of the Age of Enlightment. Pourtant, bien que classé baroque, il dirigeait dans le même temps Sibélius ou Mahler, avec le City of Birmingham Symphony Orchestra dont il avait pris la tête dès 1980 et qu’il dirigea durant 18 années. Il entraina ce CBSO vers les cimes de la renommée, tout en se faisant le pédagogue des musiques de son temps, de Britten à Bernstein. Puis ce furent les Rolls des orchestres européens, les multiples concerts et enregistrements avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne comme avec la Philharmonie de Berlin où il fut élu Directeur musical dès 1999. Il resta à Berlin de 2002 à 2018, avant de retourner vers son pays natal… provisoirement. Car militant activement pour une nouvelle salle de concerts à Londres, il conditionna son activité à la tête du LSO (le London Symphony Orchestra) à cette réalisation. Brexit et crise de la Covid ont eu raison du projet. Alors, Sir Simon (anobli dès 1995, à quarante ans) revient sur le continent, pour prendre la tête de l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise en musicien à la curiosité insatiable, en homme d’affaires avisé.

Marc Dumont, agrégé d’Histoire, a toujours lié ses deux passions : l’Histoire et la Musique. Par l’écriture, mais aussi – surtout ! – à la radio. C’est à Radio France qu’il a produit des centaines de concerts et d’émissions, de 1985 à 2014, à Radio Bleue, puis France Culture et surtout France Musique (Horizons Chimériques, Grands Compositeurs, Présentez la facture, les Visiteurs d’Histoire…) Il se consacre désormais à de multiples conférences à la Philharmonie de Paris, à Strasbourg, Monaco, Nanterre, Pontoise, Besançon… Il est aussi auteur et récitant de nombreux spectacles. Il travaille actuellement à la rédaction des ouvrages sur les liens entre l’Histoire et la Musique.

