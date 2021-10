Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Pierre Boulez Philharmonie de Paris, 15 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Compositeur radical, essayiste clivant, organisateur de concerts, pianiste honorable et joueur d’ondes Martenot : lorsqu’un Pierre Boulez trentenaire fonde le Domaine Musical au milieu des années 1950, il est bien trop occupé pour apprendre un nouveau métier. Pourtant, il se met à la direction d’orchestre. Il ne le fait pas par vocation mais par hasard et par nécessité. Constatant que les grandes baguettes préfèrent se consacrer à Beethoven et Tchaikovski plutôt qu’à la création, il réagit avec pragmatisme : il faut bien que quelqu’un fasse le job. Il se lance en autodidacte, commençant par de petits ensembles instrumentaux pour finalement conquérir l’orchestre symphonique. Lorsqu’il dirige Le Sacre du printemps au Théâtre des Champs-Elysées en 1963, plus aucun doute n’est permis : non seulement un grand chef est né, mais il a inventé une nouvelle technique de direction, sans baguette, étayée sur une clarté, une précision et une oreille sans faille. Bientôt, de Londres à New York, il allait aussi faire évoluer la fonction même de directeur musical. On l’a longtemps dit froid et cérébral : si l’on essayait de dépasser ces stéréotypes ?

Christian Merlin est critique musical au Figaro depuis 2000. Producteur de l’émission « Au Cœur de l’orchestre », tous les dimanches sur France Musique, il est aussi conférencier et collabore aux revues Diapason et L’Avant-Scène Opéra. Agrégé d’allemand, docteur ès lettres, titulaire de l’habilitation à diriger des recherches, il enseigna longtemps les études germaniques et l’histoire de la musique à l’Université de Lille, avant de se consacrer exclusivement à ses activités de chroniqueur musical et d’auteur. Il a publié plusieurs livres parmis lesquels : Wagner mode d’emploi (Premières Loges, 2002), Au Cœur de l’orchestre (Fayard, 2012), Les Grands chefs d’orchestre du XXe siècle (Buchet-Chastel, 2013), L’Orchestre Philharmonique de Vienne (Buchet-Chastel, 2017), Pierre Boulez (Fayard, 2019).

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23146 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat Musique

Date complète :

2022-06-15T15:00:00+02:00_2022-06-15T17:00:00+02:00

DR