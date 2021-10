Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui Philharmonie de Paris, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences. Catherine Massip, musicologue, conservateur général honoraire, directrice d’études émérite à l’EPHE, a publié articles et ouvrages sur la musique française des xviie et xviiie siècle, notamment sur les compositeurs Michel Lambert et Michel-Richard Delalande. Ses travaux portent aussi sur les sources et collections musicales (Le livre de musique, 2008). Elle participe aux éditions des œuvres complètes de Jean-Baptiste Lully et de Camille Saint-Saëns. Elle a contribué à des catalogues d’expositions en particulier Barockissimo (avec Martine Kahane) présentée au Centre national du costume de scène (Moulins, 2016) et consacrée aux productions scéniques des Arts Florissants. Pour les trente ans de cet ensemble, elle a recueilli avec Gérard D. Khoury de nombreux textes et images retraçant le parcours de William Christie et des Arts Florissants (Images en manœuvres, 2011). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23114 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-03-16T15:00:00+01:00_2022-03-16T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris