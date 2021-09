Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui Philharmonie de Paris, 22 septembre 2021, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Karajan ou la nuit transfigurée

Après son décès en juillet 1989, un magazine musical titra : « Dieu est mort ». Omniprésent, saturant l’espace médiatique de son image people, il s’assura un véritable empire musical. Il fascinait ou indisposait. Et maintenant, que nous reste-t-il d’Herbert von Karajan ? Sa carrière fulgurante ne connut pas d’éclipse, mais une ascension perpétuelle. Jusqu’à cumuler les plus hauts postes musicaux dès les années 50 : dirigeant l’Orchestre Philharmonia, il devint Directeur de l’Opéra de Vienne comme du Festival de Salzbourg et chef à vie de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Sa maison de disque à l’étiquette jaune ne lui refusait rien et tenait en grande partie son prestige de sa direction glamour. Tout pour le son, un « son Karajan », travaillé à l’extrême, ciselé jusqu’à une totale fusion des timbres. Tout pour l’image aussi, comme les multiples films qu’il nous laisse le prouvent amplement. On y voit le chef dirigeant, les yeux clos, une armée de musiciens – ceux de « son » orchestre berlinois. Autocrate en pleine lumière d’une éclatante gloire médiatique, symbole musical d’une Europe occidentale prospère et conquérante, Karajan niait, refoulait sa part d’ombre, celle de sa jeunesse, celle d’avant 1945. C’est pourtant là que tout avait débuté – avec la nuit du nazisme. L’omerta. Comme seule façon d’échapper au passé, tout en ne cessant de regarder devant, au plus près des nouveautés technologiques et au coeur des pouvoirs…

Marc Dumont, agrégé d’Histoire, a toujours lié ses deux passions : l’Histoire et la Musique. Par l’écriture, mais aussi – surtout ! – à la radio. C’est à Radio France qu’il a produit des centaines de concerts et d’émissions, de 1985 à 2014, à Radio Bleue, puis France Culture et surtout France Musique (Horizons Chimériques, Grands Compositeurs, Présentez la facture, les Visiteurs d’Histoire…) Il se consacre désormais à de multiples conférences à la Philharmonie de Paris, à Strasbourg, Monaco, Nanterre, Pontoise, Besançon… Il est aussi auteur et récitant de nombreux spectacles. Il travaille actuellement à la rédaction des ouvrages sur les liens entre l’Histoire et la Musique.

