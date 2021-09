Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Nikolaus Harnoncourt Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 29 septembre 2021

De la simple découverte à l'approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d'enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Grâce à de nombreux documents d'archive, ce collège retrace l'itinéraire musical de grands chef d'hier et d'aujourd'hui et de grandes cheffes qui émergent et s'imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l'interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu'implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences. Denis Morrier, musicien et musicologue, est professeur de Culture Musicale au Conservatoire du Pays de Montbéliard et d'Analyse Musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ses recherches portent principalement sur la musique vocale italienne du baroque naissant (Monteverdi, Gesualdo et Cavalli), l'opéra italien du XVIIIe (Traetta, Haendel) et la danse ancienne. Ses ouvrages ont été publiés par Harmonia Mundi (Les trois visages de Monteverdi), Fayard (Gesualdo ; Chroniques musiciennes d'une Europe Baroque), la Philharmonie de Paris (Monteverdi et l'art de la rhétorique, 2015) et les éditions Bleu-Nuit (Monteverdi, 2017). Auteur de nombreux articles musicologiques (L'Avant-Scène Opéra, guides Fayard, encyclopédies Universalis, Larousse, etc), il compte aussi, depuis 1986, parmi les collaborateurs du magazine Diapason.

