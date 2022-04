Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Les musiciennes cheffes d’orchestre : Nathalie Stutzmann, Barbara Hannigan, Emmanuelle Haïm… Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Les musiciennes cheffes d’orchestre : Nathalie Stutzmann, Barbara Hannigan, Emmanuelle Haïm… Philharmonie de Paris, 22 juin 2022, Paris. De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le mercredi 22 juin 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences. David Christoffel est poète et compositeur, homme de radio et docteur en musicologie de l’EHESS. Auteur d’opéras parlés (récemment Echecs opératiques à l’Opéra de Rouen en 2018 et Consensus partium, Festival d’automne à Paris en 2020), il publie des livres de poésie, des disques, comme la série d’albums de créations sonores Radio Toutlemonde sur le label Super Moyen Les Disques. Ancien chroniqueur de France Musique, il produit documentaires et chroniques pour Espace 2 (RTS) et le programme Métaclassique diffusé sur une centaine de radios associatives en France et en Belgique. Il a notamment publié Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) aux éditions MF (2017) et l’essai La musique vous veut du bien au PUF, 2018. Avec Maël Guesdon, il a fondé la contre-culture psychique. Ses travaux sont recensés sur le site http://www.dcdb.fr/ Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23145 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228363022900 Billetterie de la Philharmonie de Paris

Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hui / Les musiciennes cheffes d’orchestre : Nathalie Stutzmann, Barbara Hannigan, Emmanuelle Haïm… © Musacchio & Ianniello / Accademia Nazionale di Santa Cecilia

