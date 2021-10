Cheffes et chefs de légende et d’aujourd’hu Philharmonie de Paris, 9 mars 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Grâce à de nombreux documents d’archive, ce collège retrace l’itinéraire musical de grands chef d’hier et d’aujourd’hui et de grandes cheffes qui émergent et s’imposent dans notre époque comme une évidence. Répertoires de prédilection, sens de l’interprétation, technique de direction, principaux orchestres dirigés, personnalité ainsi qu’implication sociale, voire politique, de ces musiciennes et de ces musiciens hors pairs feront le sel de ces conférences.

Musicologue et sociologue, Hyacinthe Ravet est professeure à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, où elle occupe actuellement les fonctions de Vice-Doyenne à l’égalité et à la lutte contre les discriminations, et chercheuse à l’Institut de recherche en Musicologie (IReMus). Auteure et directrice de plusieurs ouvrages, elle consacre ses recherches à la sociologie de la musique, aux processus créateurs et à l’analyse des rapports de genre dans les professions musicales et artistiques. Elle a ainsi publié Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique (Autrement, 2011), puis L’orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations (Vrin, 2015). Elle s’intéresse à l’épistémologie de la recherche en art dans Sociologie des arts (Armand Colin, 2015), ainsi qu’à la médiation de la musique. Elle dirige le Master Médiation de la musique pour Sorbonne Université en coopération avec l’Université Sorbonne Nouvelle. Au sein de l’IReMus, elle est co-responsable de l’équipe « Cadres institutionnels et sociaux » et y pilote le Projet de recherche sur les orchestres, les discriminations et le genre (Prodige), financé par l’Agence nationale de la recherche, en collaboration avec Sciences Po. Co-fondatrice du Cercle Interdisciplinaire de recherche sur les musiciennes (CReIM), elle est aussi directrice de la revue Travail, genre et sociétés (CNRS – La Découverte).

