Chef & The Gang BIG BAND CAFE – BBC. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Le groupe de rock Chef & The Gang naît d'une idée simple : faire de la musique entre amis. Tout commence en 2017 pour ce collectif de musiciens, avec un premier concert pour la fête de la musique, devant le restaurant de Philippe Etchebest à Bordeaux, leader et batteur du groupe. Forts de ce succès, ils décident de continuer l'aventure et les demandes se bousculent. Ils ont déjà donné plus de vingt concerts à travers la France, notamment dans de prestigieux festivals comme le Hellfest (2022), les Eurockéennes (2022) ou encore le ODP Festival.Réservations PMR : 03 20 33 20 17

