SENSIBILISATION ÉDUCATION SEXUELLE, 5 décembre 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

CONFÉRENCE DÉDIÉE AUX PARENTS D’ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 12 ANS.

Le développement psychosexuel à l’enfance :

vers une approche positive de la sexualité..

2023-12-05 20:00:00

Pole Culturel de Vallorcine

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



CONFERENCE DEDICATED TO PARENTS OF CHILDREN AGED 3 TO 12.

Psychosexual development in childhood:

towards a positive approach to sexuality.

CONFERENCIA PARA PADRES DE NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS.

El desarrollo psicosexual en la infancia:

hacia un enfoque positivo de la sexualidad.

KONFERENZ FÜR ELTERN VON KINDERN IM ALTER VON 3 BIS 12 JAHREN.

Die psychosexuelle Entwicklung in der Kindheit :

hin zu einem positiven Ansatz für die Sexualität.

