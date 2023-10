Marché de Noël de Vallorcine Chef Lieu Vallorcine, 3 décembre 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Le Comité des Fêtes de Vallorcine organise le marché de Noël l à la salle de la Ruche et du pôle culturel. De nombreux artisans et créateurs, Un petite restauration. Un coin jeux pour les enfants, l’arrivée du Père Noël !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Chef Lieu La Ruche

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Vallorcine organizes the Christmas market at the Salle de la Ruche and the Pôle Culturel. Numerous craftsmen and creators, light refreshments. A children’s play area, and the arrival of Santa Claus!

El Comité des Fêtes de Vallorcine organiza un mercado navideño en la Salle de la Ruche y el centro cultural. Numerosos artesanos y diseñadores, y una cafetería. Un espacio de juegos para niños y la llegada de Papá Noel.

Das Festkomitee von Vallorcine organisiert den Weihnachtsmarkt l im Saal des Bienenstocks und des Kulturzentrums. Zahlreiche Kunsthandwerker und Kreative, ein kleiner Imbiss. Eine Spielecke für die Kinder, die Ankunft des Weihnachtsmannes!

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc