Festival les Petits Asticots – Hand’s up Chef-Lieu Vallorcine, 24 octobre 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Dans Hands up ! (« Haut les mains ! »), le marionnettiste Leo Petersen (Lejo) fait naître une ribambelle de personnages plus vrais que nature avec seulement ses dix doigts et quelques accessoires. Lejo crée une forme unique et originale de théâtre. Ses.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 11:00:00. EUR.

Chef-Lieu Pole Culturel de Vallorcine

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In Hands up! puppeteer Leo Petersen (Lejo) brings to life a bevy of larger-than-life characters with just his ten fingers and a few props. Lejo creates a unique and original form of theater. His

En Hands up! el titiritero Leo Petersen (Lejo) da vida a un montón de personajes más grandes que la vida real con sólo sus diez dedos y unos pocos accesorios. Lejo crea una forma de teatro única y original. Su

In Hands up! (« Hände hoch! ») lässt der Puppenspieler Leo Petersen (Lejo) nur mit seinen zehn Fingern und ein paar Requisiten eine ganze Schar lebensechter Figuren entstehen. Lejo schafft eine einzigartige und originelle Form des Theaters. Seine

