À la recherche des grenouillettes Chef-Lieu Vallorcine, 6 juillet 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Rendez visite aux mares suivies dans le cadre du programme Compte-Ponte, pour observer l’évolution du cycle de la grenouille rousse. A cette période, la mare devrait être habitée par des grenouillettes !.

2023-07-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-06 11:30:00. .

Chef-Lieu Office de Tourisme de Vallorcine

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the ponds monitored as part of the Compte-Ponte program, to observe the evolution of the red-legged frog’s cycle. By now, the pond should be inhabited by froglets!

Visite los estanques vigilados en el marco del programa Compte-Ponte, para observar la evolución del ciclo de la rana bermeja. A estas alturas, ¡el estanque debería estar habitado por ranitas!

Besuchen Sie die Teiche, die im Rahmen des Legekonto-Programms überwacht werden, um die Entwicklung des Grasfroschzyklus zu beobachten. Zu dieser Zeit sollte der Teich von Froschjungen bewohnt sein!

