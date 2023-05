Vallo’ciné juin Chef-Lieu, 13 juin 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Vallo’ ciné propose une fois par mois deux séances de cinéma.



A 17h : Titina, film animation jeune public dès 6 ans durée : 1h30



A 20h : Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry Durée : 2h.

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 . .

Chef-Lieu Pole Culturel de Vallorcine

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Once a month, Vallo’ ciné offers two film screenings.



5pm: Titina, animated film for young audiences aged 6 and over, running time: 1h30



8pm: Je verrai toujours vos visages by Jeanne Henry running time: 2h

Una vez al mes, Vallo’ ciné ofrece dos proyecciones de cine.



17.00 h: Titina, película de animación para público infantil a partir de 6 años, duración: 1 h 30 min.



20.00 h: Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry Duración: 2 horas

Vallo’ ciné bietet einmal im Monat zwei Filmvorführungen an.



Um 17 Uhr: Titina, Animationsfilm für junge Zuschauer ab 6 Jahren Dauer: 1,5 Stunden



Um 20 Uhr: Ich werde immer eure Gesichter sehen von Jeanne Henry Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc