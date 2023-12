Marché d’artisans et de producteurs locaux Chef-lieu Albiez-Montrond Catégories d’Évènement: Albiez-Montrond

Savoie Marché d’artisans et de producteurs locaux Chef-lieu Albiez-Montrond, 27 décembre 2023, Albiez-Montrond. Albiez-Montrond Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-27 18:00:00 Chaque mardi des vacances scolaires hivernales, venez rencontrer, nos artisans et producteurs locaux. Vous trouverez sur ce marché intérieur : miels, bougies, lampes en bois, savons, tisanes, bijoux, biscuits sucrés et salés, pains d’épices, aquarelles….

Chef-lieu Route du Mollard

Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

