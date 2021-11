CHEF.FE DE PROJETS TRAITEUR EVENEMENTIEL AVEC MISSIONS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL —, 24 novembre 2021, Romainville.

CHEF.FE DE PROJETS TRAITEUR EVENEMENTIEL AVEC MISSIONS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

du mercredi 24 novembre au mardi 7 décembre à —

CHEF.FE DE PROJETS TRAITEUR EVENEMENTIEL AVEC MISSIONS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ———————————————————————————- **BALUCHON** Baluchon est un ensemble d’entreprises sociales oeuvrant dans le champ de la transition alimentaire, de l’ESS et de l’inclusion professionnelle, réunissant : * Baluchon Traiteur, une entreprise sociale créée en 2014 en Seine-Saint-Denis qui se développe aujourd’hui à l’échelle nationale, et propose à ses clients – entreprises et particuliers – des plats cuisinés à partir de produits frais, de saison, et majoritairement locaux ; * Baluchon Association, qui mène des actions d’éducation populaire autour de l’alimentation durable et accompagne via son programme d’incubation des entrepreneurs qui réinventent la filière alimentaire ; * Baluchon Conseil, entreprise créée en 2017, qui mobilise l’expertise des dirigeants du groupe au service de projets de développement local, en accompagnant collectivités ou entreprises dans la conception, la modélisation et le suivi de projets d’activités économiques à impact social ; * La Maison Montreau, tiers-lieu solidaire, première SIAE du 93 sur les métiers de l’hôtellerie ; * Le RADIS, activité de restauration sociale anti-gaspi ; * Baluchon Traiteur propose 3 offres : * Activité traiteur avec des formules buffets et cocktails. * Plateaux repas : recettes élaborées à partir de produits frais et de saison principalement issus de producteurs d’Ile de France. * Restauration d’Entreprise : 5 comptoirs en entreprise. Et une expansion en cours vers les restaurants d’entreprise avec l’ouverture au 4ème trimestre 2021 de deux nouveaux restaurants d’Entreprise dans Paris. Baluchon c’est l’assurance d’effectuer un achat responsable. La société dispose de la labellisation « Entreprise Solidaire et d’Utilité Sociale ». Dans le cadre du développement important de son pôle Traiteur, Baluchon cherche un Chef de Projet pour rejoindre une équipe passionnée et engagée ! **MISSIONS** Chef de projets événementiels : * Prendre en charge les demandes clients et en retirer les informations importantes après une écoute attentive des besoins exprimés * Réaliser les devis et rédiger des propositions commerciales, tant sur catalogue que sur-mesure, pour des plateaux-repas, accueils-café, pauses-café, buffets et cocktails * Ajuster et négocier les propositions commerciales * Assurer le suivi des projets des clients, modifier leurs propositions, les relancer si besoin * Rechercher des prestataires pour construire une prestation correspondant aux besoins du Client, sur un périmètre pouvant dépasser celui de la partie restauration de l’évènement * Effectuer des visites techniques sur les lieux, organiser les interventions des prestataires externes et se déplacer sur certains évènements * Travailler en coopération avec les équipes des autres directions de l’entreprise, notamment la cuisine et les opérations, et renforcer ponctuellement leurs équipes en cas de besoin * Appuyer l’équipe dans les différentes activités de l’entreprise, dans le cadre de sa stratégie de développement (B2C, back-office, prospection…) Mission de développement commercial : mener le développement commercial de l’activité Traiteur : * Prospection commerciale * Référencements dans des lieux * Formalisations d’offres en réponses aux marchés privés * Travail avec le marketing sur de la prospection en ligne **PROFIL RECHERCHÉ** * Bac +3/5 : Gestion, commerce, administration des ventes, école hôtelière ou sciences politiques * Première expérience de vente chez un Traiteur (stage, CDD, CDI) * Tempérament de ‘chasseur’ * Excellentes capacités rédactionnelles, maîtrise parfaite de l’orthographe * Capacité à mener plusieurs projets de front * Bon relationnel, et sens du service et du travail en équipe * Fort intérêt pour la cuisine et l’économie sociale et solidaire. Volonté de s’impliquer dans le projet de l’entreprise * Curiosité, réactivité, prise d’initiative, rigueur * Permis B **CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE** * Poste à pourvoir dès que possible * Basé à Romainville avec des déplacements à prévoir en Ile de France * Temps de travail hebdomadaire : 35 heures (5 jours par semaine) * Salaire : selon expérience * CV et lettre de motivation à envoyer par mail : [**[recrutement@baluchon.fr](mailto:recrutement@baluchon.fr)**](mailto:recrutement@baluchon.fr)

*sur candidature

Baluchon Traiteur recrute

— Romainville Romainville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00;2021-12-01T00:00:00 2021-12-01T23:59:00;2021-12-02T00:00:00 2021-12-02T23:59:00;2021-12-03T00:00:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T23:59:00;2021-12-06T00:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T00:00:00 2021-12-07T23:59:00