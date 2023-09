Les Ani’mômes : le bestiaire ? C’est tout bête ! Chef-Boutonne, 25 octobre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Atelier Ani’Mômes : le bestiaire ? C’est tout bête !

Mercredi 25 octobre à 15h à la bibliothèque de Chef-boutonne

Gratuit sur réservation au 05 49 29 15 10

Atelier en famille : 7-12 ans.

Ani’Mômes workshop: the bestiary? It’s so silly!

Wednesday, October 25 at 3pm at the Chef-boutonne library

Free on reservation at 05 49 29 15 10

Family workshop: 7-12 years

Taller Ani’Mômes: ¿el bestiario? ¡Qué sencillo!

Miércoles 25 de octubre a las 15:00 h en la biblioteca de Chef-boutonne

Gratuito previa reserva en el 05 49 29 15 10

Taller familiar: 7-12 años

Atelier Ani’Mômes: Das Bestiarium? Das ist einfach nur dumm!

Mittwoch, 25. Oktober um 15 Uhr in der Bibliothek von Chef-boutonne

Kostenlos mit Reservierung unter 05 49 29 15 10

Familienworkshop: 7-12 Jahre

