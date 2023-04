Et Patati Et Patata et Pause Café Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne Catégories d’Évènement: Chef-Boutonne

Et Patati Et Patata et Pause Café Médiathèque Marguerite Gurgand, 26 avril 2023, Chef-Boutonne. Et Patati Et Patata et Pause Café 1 mercredi par mois à 16h à la médiathèque de Chef-Boutonne Autour d’un café, venez partager vos coups de coeur, vos lectures, vos films, vos musiques, vos expos, vos concerts… Les mercredis 18 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai 05 49 29 60 50.

Médiathèque Marguerite Gurgand Place Cail

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Et Patati Et Patata and Pause Café 1 wednesday per month at 4pm at the media library of Chef-Boutonne Around a coffee, come and share your favorites, your readings, your films, your music, your exhibitions, your concerts… Wednesdays January 18th, February 22nd, March 22nd, April 26th, May 17th 05 49 29 60 50 Et Patati Et Patata y Pause Café 1 miércoles al mes a las 16.00 horas en la mediateca de Chef-Boutonne Venga a compartir sus libros, películas, música, exposiciones y conciertos favoritos mientras toma un café. Miércoles 18 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, 17 de mayo 05 49 29 60 50 Et Patati Et Patata und Pause Café 1 Mittwoch pro Monat um 16 Uhr in der Mediathek von Chef-Boutonne Bei einem Kaffee können Sie sich über Ihre Favoriten, Lektüren, Filme, Musik, Ausstellungen, Konzerte usw. austauschen. Mittwochs 18. Januar, 22. Februar, 22. März, 26. April, 17. Mai 05 49 29 60 50 Mise à jour le 2023-01-03 par OT Pays Mellois

