Cheeseboy, 4 octobre 2022

Cheeseboy



2022-10-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-05

10 23 Ayant regagné la Terre après que sa planète faite en fromage a été touchée par une météorite et transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente plein d’espoir et de désir de vivre, son nouvel environnement, à la rencontre de la lune, du vent et d’un couple de Tziganes.



Dans cette pièce rare, profonde et philosophique où se conjuguent poésie, honnêteté, imaginaire et finesse, chaque enfant pourra s’identifier à ce petit être singulier qui finira par trouver en lui-même la force d’aller de l’avant et qui cherche, comme eux, à comprendre le monde et à conquérir à la fois son indépendance et son identité.



De Finegan Kruckemeyer

Traduction et mise en scène : Nathalie Sandoz

Concept : Andy Packer

Scénographie : Neda Loncarevic et Stanislas Delarue

Lumière : Matthias Mermod

Musique : Cédric Liardet

Paroles : Alizé Oswald

Vidéo : Nicolas Meyer

Costumes : Elise Vuitel



Avec Yannick Merlin (le 4 octobre) et Guillaume Marquet (du 5 au 7 octobre)



Tribu – À partir de 6 ans

Meilleure pièce jeune public en Australie en 2008, le spectacle raconte l’aventure fantastique d’un petit garçon venu d’une autre planète.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3658-cheeseboy

