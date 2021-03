Toulouse Théâtre Garonne Toulouse Annulé / Cheers Théâtre Garonne Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Annulé / Cheers Théâtre Garonne, 14 mars 2021-14 mars 2021, Toulouse. Annulé / Cheers

Théâtre Garonne, le dimanche 14 mars à 19:00

**Suite aux dernières annonces gouvernementales, ce spectacle est annulé.

** **** **Alúnisson(s)** **Danse / Musique -** ****Ballets confidentiels**** _Apéro musical et chorégraphique_ Habitués des impromptus et sachant faire feu de tout lieu, les Ballets confidentiels, par ailleurs présents sur le plateau avec The Art of Calling et Dans un train/Wagon-Zac, occupent cette fois le bistrot du théâtre. De Debussy à Aperghis en passant par Miles Davis, nous serons les invités d’honneur d’un ballet pas comme les autres. [> Lire l’entretien avec Ballets confidentiels](https://www.theatregaronne.com/artiste-associe/ballets-confidentiels) ![]() #### Infos Pratiques : Dimanche 14 mars à 19h

Entrée libre sur réservation

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T19:00:00 2021-03-14T20:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Théâtre Garonne Adresse 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse