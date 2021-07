Chédigny Jardin remarquable Village-Jardin, 18 septembre 2021, Chédigny.

Chédigny Jardin remarquable

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village-Jardin

Les créateurs ont conçu un plan à l’image des jardins de curé du XVIIe siècle. Situé derrière l’église, ce jardin est clos de murs et couvre une surface de 2000 m2. Il rassemble différentes variétés : légumes anciens, fleurs annuelles et vivaces, plantes médicinales et auxiliaires, petits fruits et arbres fruitiers. Il assurait jadis l’autarcie du curé. Le village est paré de 3000 rosiers et de centaines de vivaces.

3 euros

Visite du jardin de curé de Chédigny et du village des roses de Touraine

Village-Jardin 37310 Chédigny Chédigny Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00