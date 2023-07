Conte, et musique des plantes Chédigny, 17 septembre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

A travers le conte et la musique des plantes, découvrez les belles sauvages comestibles qui nous entourent. C’est l’occasion d’identifier les « mauvaises herbes » et de découvrir leurs vertus. Vous ne les verrez plus de la même façon !.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:30:00. 3 EUR.

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Through storytelling and plant music, discover the beautiful wild edible plants that surround us. This is an opportunity to identify « weeds » and discover their virtues. You’ll never see them in the same way again!

A través de cuentos y música de plantas, descubra las hermosas plantas silvestres comestibles que nos rodean. Esta es tu oportunidad de identificar las « malas hierbas » y descubrir sus virtudes. ¡Nunca volverás a verlas de la misma manera!

Entdecken Sie durch das Märchen und die Musik der Pflanzen die schönen essbaren Wildpflanzen, die uns umgeben. Dies ist die Gelegenheit, « Unkräuter » zu identifizieren und ihre Tugenden zu entdecken. Sie werden sie nicht mehr auf die gleiche Weise sehen!

Mise à jour le 2023-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire