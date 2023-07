Chédigny plage 2023 Chédigny, 14 juillet 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Animations diverses : canoë, initiation tir à l’arc, atelier de lâcher prise, pique-nique avec barbecue à disposition, jeux de société à disposition, tables sur place, buvette. Participation de 2€ pour le canoë et le tir à l’arc..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 21:00:00. EUR.

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Various activities: canoeing, archery initiation, letting go workshop, picnic with barbecue available, board games available, tables on site, refreshment bar. 2? charge for canoeing and archery.

Diversas actividades: piragüismo, iniciación al tiro con arco, taller de dejarse llevar, picnic con barbacoa disponible, juegos de mesa disponibles, mesas in situ, bar de refrescos. Coste de 2? para el piragüismo y el tiro con arco.

Verschiedene Animationen: Kanu, Einführung in das Bogenschießen, Workshop zum Loslassen, Picknick mit Grill, Gesellschaftsspiele, Tische vor Ort, Getränkestand. Teilnahmegebühr von 2? für Kanu und Bogenschießen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire