Festival des roses Mairie, 27 mai 2023, Chédigny.

Plus de soixante exposants participent : rosiéristes et pépiniéristes producteurs, artisans liés au jardin, musiciens et peintres de rues animent les rues, des associations liées à l’environnement. 10h-19h..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 19:00:00. EUR.

Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Two days strolling in a garden village. Meet professional nurserymen and rose specialists and experience exhibitions, painters and craftsmen.

Participan más de sesenta expositores: roseristas y viveristas, artesanos relacionados con el jardín, músicos y pintores callejeros que animan las calles, asociaciones relacionadas con el medio ambiente. de 10 a 19 horas.

Mehr als sechzig Aussteller nehmen teil: produzierende Rosenzüchter und Baumschulen, mit dem Garten verbundene Handwerker, Musiker und Straßenmaler beleben die Straßen, mit der Umwelt verbundene Vereine. 10h-19h.

Mise à jour le 2023-03-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire