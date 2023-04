« Un temps de chien », 29 avril 2023, Chédigny.

Soirée théâtre avec la compagnie 7àdire. Cette comédie a été interprétée par Valérie Lemercier lors de son retour sur les planches à Paris. C’est une pièce fine, sensible et hilarante, un plaisir de tous les instants. Réservation conseillée..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 22:30:00. 10 EUR.

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Theater evening with the company 7àdire. This comedy was interpreted by Valérie Lemercier during her return to the stage in Paris. It is a fine, sensitive and hilarious play, a pleasure at all times. Reservation recommended.

Velada teatral con la compañía 7àdire. Esta comedia fue interpretada por Valérie Lemercier durante su regreso a los escenarios en París. Es una obra fina, sensible e hilarante, un placer en todo momento. Se recomienda reservar.

Theaterabend mit der Theatergruppe 7àdire. Diese Komödie wurde von Valérie Lemercier bei ihrer Rückkehr auf die Bühne in Paris aufgeführt. Es ist ein feines, sensibles und urkomisches Stück, ein Vergnügen für jeden Moment. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire