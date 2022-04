Spectacle au jardin : il était une feuille chedigny village jardin Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Spectacle au jardin : il était une feuille chedigny village jardin, 9 juillet 2022 18:00, Chédigny. Samedi 9 juillet, 18h00 Sur place 10€ http://chedigny.fr Spectacle «Il était une feuille» dans le jardin du presbytère de Chédigny par

la compagnie Quart de Soupir,

organisé par le comité des fêtes

et les amis du jardin du presbytère Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste et des contes fantastiques sous le majestueux tilleul du jardin du presbytère. Venez vous laisser charmer par les histoires de Robert Desnos, Henri Gougaud, Victor Hugo et bien d’autres. Ces contes ou poèmes vous feront voyager en pays arides, au long d’une feuille, sous une écorce mais aussi fin fond de forêts magiques. Mots et musique invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité. chedigny village jardin place de l’église – 37310 CHedigny 37310 Chédigny Indre-et-Loire samedi 9 juillet – 18h00 à 19h30

