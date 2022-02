Le jardin sauvage, la biodiversité, les enjeux chedigny village jardin Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Le jardin sauvage, la biodiversité, les enjeux chedigny village jardin, 26 mars 2022 16:00, Chédigny. Samedi 26 mars, 16h00 Sur place gratuit communication.chedigny@gmail.com Conférence de Florence André. Le jardin sauvage, la biodiversité, les enjeux

Conférence de Florence André. Fondatrice de l’association Edouard André, historienne de jardins, auteurs de plusieurs études sur les parcs et jardins du XIXe siècle.

conférence le 26 mars à 16h30 à la salle des fêtes de Chédigny – entrée gratuite

contact : association amis du jardin du presbytère de Chédigny

06 98 89 82 94 – chedigny.fr chedigny village jardin place de l’église – 37310 CHedigny 37310 Chédigny Indre-et-Loire samedi 26 mars – 16h00 à 18h00

