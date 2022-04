festival des roses de Chedigny chedigny village jardin, 28 mai 2022 10:00, Chédigny.

28 et 29 mai Sur place 3 € http://chedigny.fr

Le rendez-vous incontournable de la Touraine dédié aux plantes, à la biodiversité dans le village des roses.

Chaque année, ce sont quelques 15000 visiteurs qui viennent admirer cet unique village Jardin remarquable, son exceptionnelle collection de milliers de rosiers et son jardin de curé.

6 rosiéristes, 15 pépiniéristes, 15 artisans, 10 associations, tous sélectionnés avec soin et exigence pour leurs critères de qualité et spécificité. Les exposants qui participent au festival des Roses : rosiéristes et pépiniéristes producteurs.

Les artistes du village ouvrent leurs ateliers et accueillent le travail de peintres, sculpteurs, céramistes ou photographes.

Les musiciens et peintres animent les rues, les associations liées à l’environnement présentent leurs actions aux visiteurs.

Les festivaliers peuvent se restaurer à plusieurs endroits du village : buvettes, repas assis dans le cadre magnifique de la toute jeune vigne du curé dans une atmosphère de calme et d’harmonie.

chedigny village jardin place de l’église – 37310 CHedigny 37310 Chédigny Indre-et-Loire

samedi 28 mai – 10h00 à 19h00

dimanche 29 mai – 10h00 à 19h00