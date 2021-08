Chédigny chedigny village jardin Chédigny, Indre-et-Loire Festival de musique Baroque de Chédigny chedigny village jardin Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Festival de musique Baroque de Chédigny chedigny village jardin, 11 septembre 2021 14:30, Chédigny. 11 et 12 septembre Sur place 20 euros 06 81 41 79 33, communication.chedigny@gmail.com Festival de musique baroque de Chédigny les 11 et 12 septembre et collation Baroque Au cœur du val d’indrois, le village Chédigny, connu pour son festival des roses et ses nombreux artistes, propose un troisième festival de musique baroque les 11 et 12 septembre prochains.

Cinq concerts par des maîtres de l’art baroque (L’ensemble Jacques Moderne, Patrick Wibart au serpent, l’ensemble la Rêveuse, Rose et Lys, Carmina Campus) offriront un florilège vocal et instrumental.

La restauration sera à l’honneur comme d’habitude à Chédigny, avec un accompagnement musical et théâtral plein de surprises baroques.

Le serpent date de la fin de la renaissance (fin 16eme jusqu’au 20eme), joué dans les eglises pour accompagner lle chant, instrument en bois de la famille ds cuivres, chedigny village jardin place de l’église – 37310 CHedigny 37310 Chédigny Indre-et-Loire samedi 11 septembre – 14h30 à 22h00

dimanche 12 septembre – 10h00 à 17h00

