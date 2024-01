Le retour du printemps Chédigny, mercredi 20 mars 2024.

Le retour du printemps Chédigny Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 15:40:00

C’est le retour du printemps, le spectateur s’installe dans le décor, regarde son voisin, et assiste dès le lever du soleil à la rencontre entre un chien des villes et une grenouille des champs, qui, au rythme effréné de leurs aventures, vont lui faire traverser les saisons.

Le Retour du Printemps

Dans l’intimité de ce théâtre de poche, deux comédiennes incarnent les personnages avec beaucoup de sensibilité, d’humour et de poésie.

Ce spectacle est une invitation à méditer joyeusement sur le cycle de la vie, l’amitié, la différence, une respiration !

Adaptation du livre jeunesse Sam & Pam de M. Willems et J.J. Muth

Ed. Le Genévrier

6 EUR.

Place de la Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



