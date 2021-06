Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Drôme, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Chédid, de chair et de vie Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

Chédid, de chair et de vie Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze. 2021-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-08 23:00:00 23:00:00

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Drôme Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Duo a capella à partir de poèmes d’Andrée Chédid.

Marie Neeser et Eric Noyer.

