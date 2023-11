LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR ESPACE GEORGE SAND Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR ESPACE GEORGE SAND, 3 décembre 2023, CHECY. LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR ESPACE GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:30 (2023-12-03 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. ESPACE GEORGE SAND (1-1086668 ET 3-1086669) présente ce concert Dans un superbe palais, un empereur aux airs d’enfant gâté tyrannise sa cour. Un rossignol va bouleverser l’ordre établi par la seule beauté de son chant. Mais que se passe-t-il lorsqu’un autre rossignol, mécanique et virtuel, arrive ? Le Rossignol et L’Empereur Votre billet est ici ESPACE GEORGE SAND CHECY 1, place du Vieux Pavé Loiret 12.0

EUR12.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu ESPACE GEORGE SAND Adresse 1, place du Vieux Pavé Ville CHECY Departement Loiret Lieu Ville ESPACE GEORGE SAND latitude longitude 47.90041336408892;2.0238891807289345

ESPACE GEORGE SAND CHECY Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/