Sandrine Sarroche – Tournée ESPACE GEORGE SAND, 23 novembre 2023, CHECY.

Sandrine Sarroche – Tournée ESPACE GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 34.2 à 34.2 euros.

Mairie de Gagny (L-R-23-2351 / L-R-23-2352 / L-R-23-2353) PRESENTE : ce concert. Titre : Sandrine Sarroche Chapo : Décodeuse décapante de l’actu, Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Texte : Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. « Sandrine Sarroche nous offre des barres de rire » Le Parisien « Humour caustique et regard acéré sur les femmes d’aujourd’hui » JT – M6 « Des personnages aussi attachants qu’hilarants » Paris Match Catégorie A Date Samedi 23 mars à 20h30 Durée 1h20 Distribution : Interprétation Sandrine Sarroche Mise en scène Eric Théobald Musiques originales : François Bernheim Sandrine Sarroche

ESPACE GEORGE SAND CHECY 1, place du Vieux Pavé Loiret

