Les Farfadets, association théâtrale anciennement cacienne, aura le plaisir de retrouver une scène qu’elle affectionne particulièrement : l’espace George Sand à Chécy pour y interpréter « La Perruche et le Poulet »,

Juste un mot pour vous situer l’énigme : c’est une enquête policière écrite par Robert Thomas, auteur, metteur en scène et comédien, dont les textes étaient souvent complètement déjantés. N’oubliez pas vos mouchoirs, vous allez pleurer… de rire… et éteignez vos portables, ils ne vous seront d’aucun recours.

C’est « Jane Sourza et Ramond Souplex », un couple de comédiens époustouflant qui a interprété « La Perruche et le Poulet » pour la 1ère fois en août 1960. Je vous laisse deviner qui fut La Perruche et qui fut Le Poulet. Ces comédiens étaient très connus dans les familles de l’époque qui ne voulaient surtout pas rater l’émission « Sur Le Banc ».

Quant à la pièce, elle a continué son chemin et fut l’une des plus jouées dans l’émission « Au Théâtre Ce soir ».

Parlons de l’enquête à présent : elle est menée tambour battant par La Perruche (standard, téléphone, renseignement) et Grandin (un ami d’enfance devenu inspecteur de police). 2 morts, enfin, on ne sait pas trop ! Le coupable saura vous mettre en haleine car il ne sera découvert qu’à la fin.

Une soirée pleine de bonne humeur et que nous serions heureux de partager avec vous, si vous le voulez bien.

