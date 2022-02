Checler + Jane et les autres Le Bouillon, 10 février 2022, Orléans.

**Attention concert assis (mesure liée à la situation sanitaire)** **Checler** rappe des chansons et chante du rap. C’est une plume tantôt fraiche et poétique, tantôt directe et lourde. Checler chante sans mythomanie les états d’âme d’une génération qui tâtonne, et qui cherche à s’offrir la liberté de quitter les sentiers battus. Son écriture est saisissante de justesse. Parfois ironique, souvent mélancolique, il raconte la vie et les excès d’une jeunesse qui doute, avec, paradoxalement, une grande lucidité. Un miroir précis et insolent de sa réalité. Sur scène, ils sont 3 et c’est un show hybride entre claviers électroniques, guitares, beats et violoncelle. **Jane et les Autres** À travers ses textes introspectifs, la tourangelle Jane et les Autres aime surfer entre différents courants musicaux : le R&B avant tout, mais l’on peut également y déceler des inspirations reggae et hip-hop. Elle a sorti son premier EP, Lessons, en avril 2021, sur lequel on peut découvrir cinq titres abordant ses amitiés, ses peurs et ses rêves.

Etudiants : 0 € | R. 8 € | 11 €

